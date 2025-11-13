„In der Rückrunde stehen wir stärker da!“

Oberes Vogtland
Markneukirchen. Die Ringer der WKG Markneukirchen/Gelenau stehen aktuell in der 2. Bundesliga Nord mit 6:8 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz. Dieses Wochenende hat man frei – Zeit für eine Zwischenbilanz. Dafür sprach „Freie Presse“ mit Mannschaftsleiter Jörg Guttmann über Kämpfe, die man hätte auch gewinnen können und wirft einen Blick auf die Rückrunde.
„Freie Presse“: Wie sieht man seitens der sportlichen Leitung den gegenwärtigen Stand?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.