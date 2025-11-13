Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Germania-Team nach dem 15:11-Sieg zum Rückrundenauftakt bei Johannis Nürnberg.
Das Germania-Team nach dem 15:11-Sieg zum Rückrundenauftakt bei Johannis Nürnberg. Bild: Jörg Richter
Das Germania-Team nach dem 15:11-Sieg zum Rückrundenauftakt bei Johannis Nürnberg.
Das Germania-Team nach dem 15:11-Sieg zum Rückrundenauftakt bei Johannis Nürnberg. Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
„In der Rückrunde stehen wir stärker da!“
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Markneukirchen. Die Ringer der WKG Markneukirchen/Gelenau stehen aktuell in der 2. Bundesliga Nord mit 6:8 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz. Dieses Wochenende hat man frei – Zeit für eine Zwischenbilanz. Dafür sprach „Freie Presse“ mit Mannschaftsleiter Jörg Guttmann über Kämpfe, die man hätte auch gewinnen können und wirft einen Blick auf die Rückrunde.

„Freie Presse“: Wie sieht man seitens der sportlichen Leitung den gegenwärtigen Stand?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
3 min.
Germania Markneukirchen: Stehende Ovationen beim Abschiedskampf – Niederlage gegen Tabellenführer wird zur Nebensache
Roman Walter (rechts) wurde am Samstag nach zwölf Jahren verabschiedet.
In der 2. Bundesliga Nord hat die WKG Markneukirchen/Gelenau zuhause gegen den KSV Witten 10:16 verloren. Ein verdienter Kämpfer bekam von den Fans einen emotionalen Abschied geboten.
Jörg Richter
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
10.11.2025
3 min.
Ringer der WKG Markneukirchen/Gelenau: Auswärtssieg zum Rückrundenstart
Symbolfoto: Pixabay
In der 2. Bundesliga Nord ist der vogtländisch/erzgebirgischen Wettkampfgemeinschaft in Nürnberg ein 15:11-Erfolg gelungen. Vor den letzten beiden Kämpfen stand es noch Unentschieden.
Jörg Richter
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel