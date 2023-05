Jößnitzerinnen sind auf Heimsieg aus

Wenn Schiedsrichter Ricardo Zeitz am Sonntag, 15 Uhr in der Landesklasse die Partie zwischen den Fußballerinnen der SG Jößnitz und dem Ebersbrunner SV anpfeift, dann ist dies zugleich auch das vorletzte Spiel der drittplatzierten Gastgeberinnen in dieser Saison. Nach dem jüngsten 2:2 beim 1. FFC Chemnitz will die Elf von Trainer...