Jenny Cheyanne Sachs (rechts) landete in der U 13 auf Rang 3.
Jenny Cheyanne Sachs (rechts) landete in der U 13 auf Rang 3. Bild: Verein
Oberes Vogtland
Judo: Oelsnitzer Dynamo-Mädels gewinnen in Leipzig Silber und Bronze
Von Volker Reinhold
Beim internationalen BMW-Cup verkaufte sich die kleine Delegation des JC Dynamo Oelsnitz am vergangenen Wochenende ordentlich.

Unter rund 900 Judoka aus sieben Nationen beim internationalen BMW-Cup in Leipzig haben sich drei Athleten des JC Dynamo Oelsnitz vergangenes Wochenende ordentlich verkauft. Pia Matthes und Jenny Cheyanne Sachs kämpften sowohl in der Altersklasse U 13 als auch in der U 15 mit. Pia Matthes kam in der U 13 wegen eines Freiloses mit nur einem...
