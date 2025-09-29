Judo: Oelsnitzer Dynamo-Mädels gewinnen in Leipzig Silber und Bronze

Oberes Vogtland
Beim internationalen BMW-Cup verkaufte sich die kleine Delegation des JC Dynamo Oelsnitz am vergangenen Wochenende ordentlich.
Unter rund 900 Judoka aus sieben Nationen beim internationalen BMW-Cup in Leipzig haben sich drei Athleten des JC Dynamo Oelsnitz vergangenes Wochenende ordentlich verkauft. Pia Matthes und Jenny Cheyanne Sachs kämpften sowohl in der Altersklasse U 13 als auch in der U 15 mit. Pia Matthes kam in der U 13 wegen eines Freiloses mit nur einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.