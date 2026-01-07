Jugend trainiert für Olympia: Junge Volleyballer kämpfen in Plauen um Regionalmeistertitel

Oberes Vogtland
Im neuen Sportforum Vogtland werden am 13. Januar insgesamt sechs Regionalsieger ermittelt, die sich für das Landesfinale qualifizieren. Es spielen 24 Teams aus dem Vogtland und Westsachsen mit.
In drei Altersklassen werden am Dienstag (13. Januar) die Volleyball-Regionalmeister im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ ermittelt. Gespielt wird erstmals im neuen Sportforum Vogtland am Plauener Lessing-Gymnasium. Bei Jungen und Mädchen duellieren sich jeweils vier Schulmannschaften aus dem Vogtland und aus Westsachsen in drei...
