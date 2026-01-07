MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto Foto: Pixabay
Symbolfoto Foto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto Foto: Pixabay
Symbolfoto Foto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Jugend trainiert für Olympia: Junge Volleyballer kämpfen in Plauen um Regionalmeistertitel
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im neuen Sportforum Vogtland werden am 13. Januar insgesamt sechs Regionalsieger ermittelt, die sich für das Landesfinale qualifizieren. Es spielen 24 Teams aus dem Vogtland und Westsachsen mit.

In drei Altersklassen werden am Dienstag (13. Januar) die Volleyball-Regionalmeister im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ ermittelt. Gespielt wird erstmals im neuen Sportforum Vogtland am Plauener Lessing-Gymnasium. Bei Jungen und Mädchen duellieren sich jeweils vier Schulmannschaften aus dem Vogtland und aus Westsachsen in drei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:35 Uhr
2 min.
Rohr frei!: So werden Sie Verstopfungen in der Spüle los
Hausmittel wie Natron, Essig und heißes Wasser helfen, leichte Verstopfungen im Abfluss zu beseitigen und sind eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Reinigern.
Haare, Nudeln, feste Fette: Sie alle verstopfen gern den Abfluss. Wie man das Dauerbrennerproblem im Haushalt einfach löst.
07.01.2026
2 min.
Das Vogtland als Vorbild: Wie sich der Kreisverband Fußball Zwickau am Experiment Hallenpokal versucht
Der „Freie-Presse“-Hallenpokal im Vogtland steht für rassige Spielszenen und gut gefüllte Zuschauerränge. Geht das auch mit dem Marx-Städter-Hallenpokal im Kreisverband Zwickau auf?
Die Hallenkreismeisterschaft kehrt quasi als inoffizielle Variante unter neuem Namen zurück. Das liegt vor allem daran, dass Futsal von den Männer-Teams der Region einfach nicht angenommen wurde.
Monty Gräßler
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
23.11.2025
1 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz gewinnt erstmals zwei Spiele in Folge
Symbolfoto: Pixabay
3:1 hieß es am Samstag in der Regionalligapartie beim Krostitzer SV. Damit rücken die Vogtländer auf den sechsten Tabellenplatz vor.
Thomas Gräf
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
Mehr Artikel