Junger Markneukirchener startet bei Deutscher Ringermeisterschaft

Im Werdau werden am Wochenende die Titelkämpfe der unter 17-Jährigen ausgetragen. Richard Breitenbach vertritt den AV Germania.

Die Ringer der Altersklasse U 17 geben am Wochenende den Startschuss zu den Deutschen Einzelmeisterschaften ab. Während die Griechisch-Römisch-Spezialisten ins nordbadische Reilingen reisen, ermitteln die Freistilringer ihre Titelträger 2025 in Fraureuth. Für Germania Markneukirchen startet hier Richard Breitenbach. Der lernt an der...