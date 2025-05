Kapitän des VSV Eintracht Reichenbach über Rückkehr in die Volleyball-Sachsenliga: „Es war ein hartes Stück Arbeit!“

„Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg“, hallt es am Sonntag durch die Cunsdorfer Turnhalle. Die Vogtländer haben sich im Relegationsspiel gegen Pirna-Copitz mit 3:2 durchgesetzt.

„Vor einem Monat hätte ich das nicht gedacht“, sagt Wenzel Günter, Kapitän des VSV Eintracht Reichenbach, der am Sonntag mit seiner Mannschaft doch noch den Aufstieg in die Volleyball-Sachsenliga geschafft hat. In einem Herzschlagfinale setzten sich die Vogtländer vor Heimpublikum haarscharf mit 3:2 gegen den VfL Pirna-Copitz durch. „Es...