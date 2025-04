Kegel-Verbandsliga: Warum der SKV Auerbach jetzt dem vogtländischen Konkurrenten aus Mehltheuer ganz fest die Daumen drückt

Mit 5:3 haben die Auerbacher das letzte Saisonspiel gegen Döbeln gewonnen, sind Achter, müssen aber weiter um den Klassenerhalt bangen. Alle Hoffnungen sind jetzt grün und weiß.

Nur ein Jahr nach dem knappen Abstieg aus der 2. Kegel-Bundesliga droht dem SKV Auerbach der Fall in die 2. Verbandsliga. Zum Zünglein an der Waage wird jetzt ausgerechnet die Konkurrenz aus dem Vogtland. Grün-Weiß Mehltheuer hat sich souverän den Staffelsieg erkämpft um kämpft am Wochenende 26./27. April in Elsterwerda um die Rückkehr in...