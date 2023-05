Mädchenteam führt die Tabelle an

Was für eine Überraschung! Die vogtländische Mädchenmannschaft SpG Neustadt/Jößnitz hat im sächsischen Pokalfinale am Montag in Oelsnitz den favorisierten FC Erzgebirge Aue 3:1 besiegt. Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase sorgte Anna Viktoria Bräunig für die Sensation.