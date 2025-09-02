Marathon-Ass Kristina Hendel aus Reichenbach: Für eine neue Bestzeit hat sie auch ihren Zyklus im Blick

Die 29-Jährige hat die Generalprobe für den Berlin Marathon gewonnen. Das große Rennen selbst kommt am 21. September für sie allerdings zu früh. Sie startet deshalb drei Wochen später in München.

Dieser Sieg hat ihr gut getan: Als Kristina Hendel vor ein paar Tagen als Siegerin des Berliner Straßenlaufs über 21,1 Kilometer über die Ziellinie lief, hatte die Reichenbacherin nicht nur die offizielle Generalprobe für den Berlin Marathon am 21. September gewonnen. Sie konnte in 1:14:05 Stunden für den Halbmarathon auch den Streckenrekord... Dieser Sieg hat ihr gut getan: Als Kristina Hendel vor ein paar Tagen als Siegerin des Berliner Straßenlaufs über 21,1 Kilometer über die Ziellinie lief, hatte die Reichenbacherin nicht nur die offizielle Generalprobe für den Berlin Marathon am 21. September gewonnen. Sie konnte in 1:14:05 Stunden für den Halbmarathon auch den Streckenrekord...