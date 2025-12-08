Marathon-Drama in Valencia: Neben Gesa Krause steigt auch Sebastian Hendel vorzeitig aus dem Rennen aus

Für die deutschen Top-Läufer lagen Freud und Leid am Sonntag dicht beisammen. Während Amanal Petros deutschen Rekord lief, erlebte der Reichenbacher die zweite Enttäuschung innerhalb kurzer Zeit.

Was war das für ein Marathonrennen am Sonntag im spanischen Valencia: Auf der einen Seite sind zum ersten Mal vier deutsche Läufer auf der klassischen Distanz von 42,195 Kilometern in einem Rennen unter 2:10 Stunden geblieben. Andererseits kamen auch gleich drei deutsche Top-Athleten nicht ins Ziel. Neben der zweifachen...