Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im stark besetzten Teilnehmerfeld sorgte Amanal Petros (Mitte/Nummer 10) beim Valencia Marathon für das herausragende Resultat aus deutscher Sicht.
Im stark besetzten Teilnehmerfeld sorgte Amanal Petros (Mitte/Nummer 10) beim Valencia Marathon für das herausragende Resultat aus deutscher Sicht. Bild: David Gonzalez/dpa
Im stark besetzten Teilnehmerfeld sorgte Amanal Petros (Mitte/Nummer 10) beim Valencia Marathon für das herausragende Resultat aus deutscher Sicht.
Im stark besetzten Teilnehmerfeld sorgte Amanal Petros (Mitte/Nummer 10) beim Valencia Marathon für das herausragende Resultat aus deutscher Sicht. Bild: David Gonzalez/dpa
Reichenbach
Marathon-Drama in Valencia: Neben Gesa Krause steigt auch Sebastian Hendel vorzeitig aus dem Rennen aus
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die deutschen Top-Läufer lagen Freud und Leid am Sonntag dicht beisammen. Während Amanal Petros deutschen Rekord lief, erlebte der Reichenbacher die zweite Enttäuschung innerhalb kurzer Zeit.

Was war das für ein Marathonrennen am Sonntag im spanischen Valencia: Auf der einen Seite sind zum ersten Mal vier deutsche Läufer auf der klassischen Distanz von 42,195 Kilometern in einem Rennen unter 2:10 Stunden geblieben. Andererseits kamen auch gleich drei deutsche Top-Athleten nicht ins Ziel. Neben der zweifachen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.12.2025
3 min.
WM-Held Petros läuft in Valencia deutschen Marathon-Rekord
Amanal Petros sorgte in Valencia für den nächsten Coup.
Marathonläufer Amanal Petros schreibt nach dem Silber-Coup bei der WM in Tokio seine Erfolgsgeschichte weiter. In Valencia verbessert er den deutschen Rekord. Gesa Krause muss aufgeben.
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
28.11.2025
2 min.
Beim Valencia Marathon: Wie Sebastian Hendel aus einem durchwachsenen Jahr doch noch ein gutes machen will
Das Foto zeigt Sebastian Hendel (links) bei einem 10-Kilometer-Straßenlauf im April in Herzogenaurach.
Der 29-jährige Reichenbacher war beim Berlin Marathon im September vorzeitig aus dem Rennen ausgestiegen. Das nahm er sportlich: Aus dem anfänglichen Frust ist längst neue Motivation geworden.
Monty Gräßler
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel