Motorrad-Trial: MSC Oelsnitz holt sich zum Saisonauftakt vier Tagessiege

In den ersten beiden Läufen vergangenes Wochenende in Flöha fuhren Janek Dietzsch, Patrick Wenig sowie Lukas und Mario Markardt erste Plätze heraus.

Die beiden ersten Läufe der diesjährigen Ostdeutschen Meisterschaft im Motorrad-Trial sind am vergangenen Wochenende in Flöha ausgefahren worden. Dabei konnte die Delegation des MSC Oelsnitz vier Tagessiege und zahlreiche Podestplätze einfahren. Im ersten Durchgang am Samstag schafften es Lukas Markardt (Klasse 6 Junioren) und Mario Markardt...