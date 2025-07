Next-Generation-Motocross-Meisterschaft: Reichenbacher will Podestplatz nicht hergeben

Vogtländer Anton Seidel beeindruckt in der NGMX mit seinem 2. Platz. Noch sind 28 Punkte Rückstand zum Ersten aufzuholen.

In der Sommerpause der Next-Generation-Motocross-Meisterschaft (NGMX) rangiert Motorsportler Anton Seidel aus Reichenbach in der Klasse bis 65 Kubikzentimeter aussichtsreich an zweiter Stelle im Zwischenklassement. Bisher hat der Husqvarna-Pilot 110 Wertungspunkte eingefahren. Mit 28 Punkten Rückstand zum Tabellenersten, aber nur einem Zähler...