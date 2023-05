Obervogtländer können Titel holen

Für die obervogtländischen Handballer steht am kommenden Wochenende der letzte Punktspieltag auf dem Plan. In der Bezirksliga tritt der TSV Oelsnitz am Samstag, 18.30 Uhr beim BSV Limbach-Oberfrohna an. Für die Oelsnitzer ist es eine Begegnung für die Statistik, an ihrem sechsten Platz ändert der Spielausgang nichts. Ganz anders...