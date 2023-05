Oelsnitzer gewinnen 41 Medaillen

Bei den Kreismeisterschaften in Schneckengrün haben neun Sportschützen der 1. Bürgerlichen Schützengilde zu Oelsnitz die Fahrkarte zu den Landesmeisterschaften gelöst, die am 24. und 25. Juni in Dresden ausgetragen werden. Geschossen wurden jeweils 20 Schuss Präzision zu je vier Serien von fünf Schuss in 150 Sekunden sowie 20 Schuss...