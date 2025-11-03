Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Oelsnitzer Kristian Borschke, Aron Fläschendräger, Lukas Naujoks, Leonard Lieb, Anneliese Falkenberg und Yannic Grießbach (von links) schossen am Sonntag einen Doppelsieg heraus.
Die Oelsnitzer Kristian Borschke, Aron Fläschendräger, Lukas Naujoks, Leonard Lieb, Anneliese Falkenberg und Yannic Grießbach (von links) schossen am Sonntag einen Doppelsieg heraus. Bild: Björn Fläschendräger
Oberes Vogtland
Oelsnitzer Gildeschützen melden sich mit Doppelsieg eindrucksvoll zurück
Von Björn Fläschendräger
Der zweite Wettkampftag der 2. Luftpistolen-Bundesliga bringt zwei klare Erfolge. Damit ist die Wiedergutmachung nach der Auftaktniederlage gelungen.

Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen die Schützengilde Frankfurt/Oder Mitte Oktober stand der zweite Wettkampftag der 2. Luftpistolen-Bundesliga Luftpistole für die 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz ganz im Zeichen der Wiedergutmachung.
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
16.10.2025
2 min.
Oelsnitz Schützengilde strebt mit Neuzugang Auftaktsieg auf
Henry Hirte verstärkt die Zweitligamannschaft der Oelsnitzer Schützengilde.
In der 2. Luftpistolen-Bundesliga starten die Vogtländer am Sonntag mit einem Wettkampf in Berlin-Zehlendorf.
Björn Fläschendräger
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
01.09.2025
3 min.
Sportschießen: Oelsnitzer Schützengilde feiert historischen Triumph bei Deutscher Meisterschaft
Hans-Martin Leibnitz (Mitte) wurde Deutscher Einzelmeister mit der Pistole 9x19.
Bei den Titelkämpfen in München errangen die Vogtländer sieben Medaillen. Und sie durften zwei Meistertitel feiern – der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte
Björn Fläschendräger
Mehr Artikel