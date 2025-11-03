Oelsnitzer Gildeschützen melden sich mit Doppelsieg eindrucksvoll zurück

Oberes Vogtland
Der zweite Wettkampftag der 2. Luftpistolen-Bundesliga bringt zwei klare Erfolge. Damit ist die Wiedergutmachung nach der Auftaktniederlage gelungen.
Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen die Schützengilde Frankfurt/Oder Mitte Oktober stand der zweite Wettkampftag der 2. Luftpistolen-Bundesliga Luftpistole für die 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz ganz im Zeichen der Wiedergutmachung.
