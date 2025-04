Oelsnitzer Judonachwuchs gewinnt sieben Medaillen

Je einmal Gold und Silber sowie fünfmal Bronze haben die jungen Judoka aus dem oberen Vogtland bei der Bezirksmeisterschaft in Döbeln erkämpft. Für die Gewinner geht es Anfang April bei der Sachsenmeisterschaft weiter.

Mit viermal Bronze und einmal Gold ist der ASV Oelsnitz von der Judo-Bezirksmeisterschaft der AK U 13 in Döbeln zurückgekehrt. Dabei waren die Oelsnitzer nur mit sechs Talenten angereist, die zudem als jüngerer Jahrgang antraten, so dass man sich vor Beginn eher in der Außenseiterrolle gesehen hatte.