Pausa/Plauen startet in Luckenwalde

Für die Ringer der WKG Pausa/Plauen beginnt die neue Saison in der Regionalliga Mitteldeutschland am 16. September mit dem Vergleich beim 1. Luckenwalder SC. Den ersten Heimkampf gibt es eine Woche später, am 23. September, zu Hause gegen das Team des FC Erzgebirge Aue. Am 16. Dezember beendet die WKG ebenfalls in eigener Halle...