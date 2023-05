Pausaer Ringernachwuchs begrüßt weitgereiste Gäste

Die Pausaer Schulsporthalle ist am vergangenen Samstag aus allen Nähten geplatzt. Insgesamt 173 C-, D- und E-Jugend-Ringer aus 19 Vereinen, unter anderem aus Stralsund, Greifswald und Aschaffenburg, waren gekommen, um ihre Kräfte beim KSV-Pokal zu messen. "Wir sind mit unseren Ringern an mindestens 30 Wochenenden im Jahr unterwegs, nun kommen die...