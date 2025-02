Pausaer Ringernachwuchs glänzt in Torgelow und Greiz

Zweimal Silber hat ein Trio des KSV bei den Norddeutschen Meisterschaften erkämpft. Für die Jüngeren ging es in Greiz zur Sache, für die Plauener Mädchen bei der Landesmeisterschaft in Chemnitz.

Auf eine lange Reise haben sich am Wochenende die Ringer des KSV Pausa begeben, um in Torgelow an den Norddeutschen Meisterschaften der Männer, U 17 und U 14 im griechisch-römischen Stil teilzunehmen. Insgesamt starteten in Vorpommern 152 Athleten aus 40 Vereinen, darunter auch aus Polen, Schweden und Dänemark. Viel Konkurrenz für das...