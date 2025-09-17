Pferdesportler trotzen in Auerbach dem Regen und springen zum Erfolg

Beim 51. Reit- und Springturnier des PSV zeigten die Reiter ihr Können. Wer sich beim Großen Preis durchsetzte.

Drei Tage Pferdesport mit Dressur- und Springprüfungen hat es jetzt beim 51. Reit- und Springturnier des Pferdesportvereins Auerbach-Sorga gegeben. Mit dem regnerischen Wetter hatten die Auerbacher nicht die optimalen Voraussetzungen, doch man hat das Beste daraus gemacht. „Wir haben an die Ausschreibung vom letzten Jahr angeknüpft, weil das...