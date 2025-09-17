Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Leonie Hack, vom RFV Lengenfeld hat beim Turnier des PSV die Springprüfung Klasse A** gewonnen.
Leonie Hack, vom RFV Lengenfeld hat beim Turnier des PSV die Springprüfung Klasse A** gewonnen.
Auerbach
Pferdesportler trotzen in Auerbach dem Regen und springen zum Erfolg
Von Ralf Wendland
Beim 51. Reit- und Springturnier des PSV zeigten die Reiter ihr Können. Wer sich beim Großen Preis durchsetzte.

Drei Tage Pferdesport mit Dressur- und Springprüfungen hat es jetzt beim 51. Reit- und Springturnier des Pferdesportvereins Auerbach-Sorga gegeben. Mit dem regnerischen Wetter hatten die Auerbacher nicht die optimalen Voraussetzungen, doch man hat das Beste daraus gemacht. „Wir haben an die Ausschreibung vom letzten Jahr angeknüpft, weil das...
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
11:00 Uhr
2 min.
Kreismeisterschaft einer der Höhepunkte bei Reitturnier in Weißbach
Die Springprüfungen finden am Sonntag beim Turnier in Weißbach statt.
Drei Tage volles Programm verspricht der Wettkampf des RSV Weißbach am Wochenende. Die Teilnehmer kommen dabei nicht nur aus der Region.
Reiner Thümmler
02.09.2025
3 min.
Nach zweitägigem Reitturnier: RFV Langenbernsdorf zieht zufrieden Bilanz
Nele Erdmann vertrat den RFV Langenbernsdorf am Wochenende unter anderem beim Kostümspringen.
Bei den 20 Prüfungen gab es zahlreiche vordere Platzierungen für die Teilnehmer des ausrichtenden Vereins. Seit mittlerweile 35 Jahren wird gute Nachwuchsarbeit geleistet.
Reiner Thümmler
