Trainer Sven Köhler hat für den VfB Auerbach kurzfristig ein Testspiel bei seinem Ex-Verein Chemnitzer FC vereinbart.
Trainer Sven Köhler hat für den VfB Auerbach kurzfristig ein Testspiel bei seinem Ex-Verein Chemnitzer FC vereinbart. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Planänderung beim VfB Auerbach: Testspiel beim Chemnitzer FC statt Nachholspiel beim VfL Halle
Von Monty Gräßler
Es war abzusehen, dass sich der Punktspielstart des Fußball-Oberligisten für dieses Jahr verzögert. Stattdessen wird am Freitag bei den Himmelblauen getestet. Hier steht, wo und mit welchem Personal.

Der VfB Auerbach bleibt am Wochenende im Testspielmodus. Das hat Trainer Sven Köhler am Donnerstagmittag der „Freien Presse“ bestätigt. Zu dem Zeitpunkt war das für Sonntag geplante Nachholspiel der Fußball-Oberliga beim VfL Halle 96 zwar noch nicht offiziell abgesagt. Dem Auerbacher Trainer lag aus Halle aber schon die verbindliche...
