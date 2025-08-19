Plauener Bogenschützen viermal auf dem Podest

Bei der Deutschen Meisterschaft in der Disziplin 3D hat ein Quintett des BSV 1960 wieder ordentlich zugeschlagen. Zweimal Gold und zweimal Silber wanderten ins Vogtland.

Die Aktiven des Bogensportvereins 1960 Plauen haben ihrer langen Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Bei der Deutschen Meisterschaft in der Disziplin 3D im hessischen Eichenzell holten sie zwei Titel und zwei Silbermedaillen ins Vogtland.