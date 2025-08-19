Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das erfolgreiche 3D-Bogen Team des BSV 1960 Plauen bei der Deutschen Meisterschaft: (von links) mit Sven Teßmer, Benjamin Sandig, Saskia Höhn, Sandra Kunz und Mario Gloeden. Bild: Thomas Höhn
Das erfolgreiche 3D-Bogen Team des BSV 1960 Plauen bei der Deutschen Meisterschaft: (von links) mit Sven Teßmer, Benjamin Sandig, Saskia Höhn, Sandra Kunz und Mario Gloeden. Bild: Thomas Höhn
Plauen
Plauener Bogenschützen viermal auf dem Podest
Von Thomas Höhn
Bei der Deutschen Meisterschaft in der Disziplin 3D hat ein Quintett des BSV 1960 wieder ordentlich zugeschlagen. Zweimal Gold und zweimal Silber wanderten ins Vogtland.

Die Aktiven des Bogensportvereins 1960 Plauen haben ihrer langen Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Bei der Deutschen Meisterschaft in der Disziplin 3D im hessischen Eichenzell holten sie zwei Titel und zwei Silbermedaillen ins Vogtland.
Mehr Artikel