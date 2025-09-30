Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jannik Rühling stand in der AK 12 auf dem obersten Treppchen, neben ihm seine Teamkameraden Paul Seifert (2. Platz, links) und Leonard Schlichter (3. Platz, rechts).
Jannik Rühling stand in der AK 12 auf dem obersten Treppchen, neben ihm seine Teamkameraden Paul Seifert (2. Platz, links) und Leonard Schlichter (3. Platz, rechts). Bild: AC Atlas Plauen
Jannik Rühling stand in der AK 12 auf dem obersten Treppchen, neben ihm seine Teamkameraden Paul Seifert (2. Platz, links) und Leonard Schlichter (3. Platz, rechts).
Jannik Rühling stand in der AK 12 auf dem obersten Treppchen, neben ihm seine Teamkameraden Paul Seifert (2. Platz, links) und Leonard Schlichter (3. Platz, rechts). Bild: AC Atlas Plauen
Plauen
Plauener Gewichthebernachwuchs ganz stark in Chemnitz
Von Bernd Schmiedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim sächsischen Schülerpokal haben die Mädchen und Jungen des AC Atlas überzeugt. Der Sieg in der Teamwertung gleicht einer Sensation.

Silber ist am vergangenen Samstag die dominierende Farbe der Plauener Nachwuchs-Gewichtheber beim Schülerpokal in Chemnitz gewesen. Mit Vincent Datschkus (AK 14), Emily Püschel, Paul Seifert (beide AK 12), Yara Schwarz und Raphael Oefler (beide AK 11) wurden gleich fünf 2. Plätze in den Einzelwertungen erobert. Jannik Rühling sicherte sich in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
30.06.2025
1 min.
Plauener Gewichthebernachwuchs räumt kräftig ab
Symbolbild.
Die Nachwuchs-Gewichtheber des AC Atlas Plauen haben bei den Landesjugendspielen in Dresden alle Erwartungen übertroffen. Gleich sieben Medaillen nahmen sie mit nach Hause. In der AK 8/9 gewann Liam...
Bernd Schmiedel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
12.06.2025
1 min.
Plauener Gewichtheber-Nachwuchs startet in der Hauptstadt
Symbolbild.
Mit einem Sextett tritt der AC Atlas Plauen bei der Ostdeutschen Mehrkampfmeisterschaft in Berlin auf die Heberbühne.
Bernd Schmiedel
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel