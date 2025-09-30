Plauener Gewichthebernachwuchs ganz stark in Chemnitz

Beim sächsischen Schülerpokal haben die Mädchen und Jungen des AC Atlas überzeugt. Der Sieg in der Teamwertung gleicht einer Sensation.

Silber ist am vergangenen Samstag die dominierende Farbe der Plauener Nachwuchs-Gewichtheber beim Schülerpokal in Chemnitz gewesen. Mit Vincent Datschkus (AK 14), Emily Püschel, Paul Seifert (beide AK 12), Yara Schwarz und Raphael Oefler (beide AK 11) wurden gleich fünf 2. Plätze in den Einzelwertungen erobert. Jannik Rühling sicherte sich in...