MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das U-14-Team des SK König Plauen: (von links) Trainer Christoph Natsidis, Antonius Akladius, Luca Drechsler, Niklas Wiediker, Frida Winkler, Hoang Long Phung, Theo Winkler und DM-Organisator Peter Luban.
Das U-14-Team des SK König Plauen: (von links) Trainer Christoph Natsidis, Antonius Akladius, Luca Drechsler, Niklas Wiediker, Frida Winkler, Hoang Long Phung, Theo Winkler und DM-Organisator Peter Luban. Bild: Oliver Orgs
Das U-14-Team des SK König Plauen: (von links) Trainer Christoph Natsidis, Antonius Akladius, Luca Drechsler, Niklas Wiediker, Frida Winkler, Hoang Long Phung, Theo Winkler und DM-Organisator Peter Luban.
Das U-14-Team des SK König Plauen: (von links) Trainer Christoph Natsidis, Antonius Akladius, Luca Drechsler, Niklas Wiediker, Frida Winkler, Hoang Long Phung, Theo Winkler und DM-Organisator Peter Luban. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Plauener nutzen Deutsche Schachmeisterschaft als Trainingslager
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das U-14-Team des SK König Plauen landete beim Heimchampionat auf dem letzten Platz, schlug sich aber dennoch achtbar. Besser lief es andernorts für zwei weitere Teams des Vereins.

Auch in diesem Jahr wurden zwischen Weihnachten und Silvester die Deutschen Mannschaftsmeister des Nachwuchses im Schach ermittelt. Der SK König Plauen, mittlerweile Stammgast bei diesem letzten Höhepunkt des Wettkampfjahres, war mit drei Teams dabei. Und eines davon hatte sogar Heimvorteil, denn gespielt wurde in der Plauener Jugendherberge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:59 Uhr
2 min.
Schachnachwuchs spielt im Vogtland um den Deutschen Meistertitel
Symbolbild.
Plauen ist ab Samstag Austragungsort der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der AK U 14 im Schach. 20 Teams aus dem gesamten Bundesgebiet sind dabei.
Steffen Bandt
17:45 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Seniorin von rückwärtsfahrendem Auto erfasst
Unfälle in Annaberg-Buchholz und Niederdorf hielten die Polizei auf Trab.
Bei Unfällen in Annaberg-Buchholz und Niederdorf sind eine Fußgängerin (73) schwer und eine Autofahrerin (21) leicht verletzt worden. Das ist passiert.
Holk Dohle
08:01 Uhr
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
02.09.2025
2 min.
Plauener Schachnachwuchs in Sachsen gleich zweimal vorn
Das U-20-Team des SK König Plauen: (von links) Maxim Melestean, Nico Rühmer, Marwin Bühring, Kyrillus Akladius, Florian Elstner und Timur Melestean.
Sowohl die U-12-Mädchen als auch die U-20-Jungs des SK König Plauen haben sich bei den Landesmeisterschaften in Sebnitz den Titel gesichert. Ende des Jahres messen sich beide Teams mit den Besten in Deutschland.
Steffen Bandt
17:42 Uhr
3 min.
Leitartikel zum neuen Jahr: Lieber nicht ganz so perfekt sein.
Ein Prosit aufs neue Jahr: Aber vielleicht muss ja nicht alles perfekt sein?
Die Sehnsucht nach Perfektionismus ist in Deutschland oft besonders groß. Diesem Streben hat das Land auch viel zu verdanken. Doch in Politik und Verwaltung bremst diese Haltung derzeit zu viel aus. Das muss sich ändern.
Tobias Peter
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
Mehr Artikel