Post SV Plauen schenkt sich zum Vereinsgeburtstag den Aufstieg in die Vogtlandklasse

Der Post SV Plauen hat sich am Freitagabend mit einem 3:2-Sieg gegen die zweite Vertretung des 1. FC Rodewisch den letzten freien Platz in der Fußball-Vogtlandklasse 2025/26 gesichert. Vor 173 Zuschauern auf neutralem Platz im Oelsnitzer Elstertalstadion waren die Plauener dreimal in Führung gegangen, nur zweimal konnten die Rodewischer...