Rebels stehen sich selbst im Weg

Die Ernüchterung in den Gesichtern der Vogtland Rebels war am Sonntagnachmittag sichtlich groß. Nach dem Auftaktsieg verloren die American Footballer das zweite Saisonspiel 14:24 gegen die Suburbian Foxes Radebeul. Der Ligaprimus setzt sich weiter an der Spitze der Verbandsliga fest, während sich die Rebels auf Rang 3 direkt in der...