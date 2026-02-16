MENÜ
Mission Titelverteidigung erfüllt: Bianca Schenker sicherte sich erneut Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Bahngehen der W 50.
Mission Titelverteidigung erfüllt: Bianca Schenker sicherte sich erneut Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Bahngehen der W 50. Bild: Ralf Görlitz
Reichenbach
Reichenbacher Geherinnen sammeln die nächsten Medaillen
Von Uwe Schröter
Von den Deutschen Meisterschaften in Halle an der Saale sind die LAV-Athletinnen mit Gold und zweimal Silber zurückgekehrt. Auch die Jüngste im Team hat nicht enttäuscht.

Mit einer Gold-und zwei Silbermedaillen im Gepäck haben die Geherinnen des LAV Reichenbach am Samstagabend die Leichtathletikhalle Brandberge in Halle (Saale) verlassen, wo die Deutschen Meisterschaften im Bahngehen sowie im Mehrkampf ausgetragen wurden. Einmal mehr zeigte sich Bianca Schenker als stärkste Athletin unter allen...
Mehr Artikel