Reichenbacher Geherinnen sammeln die nächsten Medaillen

Von den Deutschen Meisterschaften in Halle an der Saale sind die LAV-Athletinnen mit Gold und zweimal Silber zurückgekehrt. Auch die Jüngste im Team hat nicht enttäuscht.

Mit einer Gold-und zwei Silbermedaillen im Gepäck haben die Geherinnen des LAV Reichenbach am Samstagabend die Leichtathletikhalle Brandberge in Halle (Saale) verlassen, wo die Deutschen Meisterschaften im Bahngehen sowie im Mehrkampf ausgetragen wurden. Einmal mehr zeigte sich Bianca Schenker als stärkste Athletin unter allen... Mit einer Gold-und zwei Silbermedaillen im Gepäck haben die Geherinnen des LAV Reichenbach am Samstagabend die Leichtathletikhalle Brandberge in Halle (Saale) verlassen, wo die Deutschen Meisterschaften im Bahngehen sowie im Mehrkampf ausgetragen wurden. Einmal mehr zeigte sich Bianca Schenker als stärkste Athletin unter allen...