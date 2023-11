RFC will Serie in der Fremde weiter ausbauen

Die Landesliga-Fußballeraus Reichenbach müssen am Samstag nach Wilsdruff. Vor dem direktenWiederaufstieg der SGhat man großen Respekt.

Zum ersten Mal einen Rückstand aufgeholt, über 90 Minuten eine überzeugende Leistung gezeigt und bereits das vierte Unentschieden in der Fußball-Landesliga auf die Habenseite gebracht - das 2:2 am vergangenen Samstag in Dresden-Laubegast war für den RFC bemerkenswert.