Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Derby wiederholt sich am Wochenende im Pokal: Beim Spaßturnier mussten sich die Rodewischer (helle Trikots) der SG Oberland noch geschlagen geben.
Das Derby wiederholt sich am Wochenende im Pokal: Beim Spaßturnier mussten sich die Rodewischer (helle Trikots) der SG Oberland noch geschlagen geben. Bild: Joachim Thoß
Das Derby wiederholt sich am Wochenende im Pokal: Beim Spaßturnier mussten sich die Rodewischer (helle Trikots) der SG Oberland noch geschlagen geben.
Das Derby wiederholt sich am Wochenende im Pokal: Beim Spaßturnier mussten sich die Rodewischer (helle Trikots) der SG Oberland noch geschlagen geben. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Rodewischer Handballwölfe feiern 25 Jahre mit spannendem Turnier und bringen eine zweite Mannschaft auf den Weg
Von Susan Schnabel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Göltzschtalhalle wurde am Wochenende zum Treffpunkt für fünf Vereine aus der Region. Am Ende setzte sich der HC Einheit II durch. Es gab aber auch Überraschungen.

25 Jahre Rodewischer Handballwölfe – dieses Jubiläum wurde am Samstag in der Göltzschtalhalle mit einem spannenden Turnier gefeiert. Eingeladen waren Vereine, denen man seit der Gründung in zahlreichen Pflicht-, Freundschafts- oder Turnierspielen schon gegenüberstand. Bevor es allerdings los ging, wurde Präsident Knut Merz eine Urkunde und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
17.08.2025
3 min.
Handball: Einheit Plauen verliert denkbar knapp Finale um Spitzen-Cup
Im Endspiel gegen die SG Pirna/Heidenau wirft hier Einheits Petr Linhardt (rotes Trikot) aufs Tor.
Mit 18:19 mussten sich am Samstag die Vogtländer im Endspiel dem Ligakonkurrenten SG Pirna/Heidenau geschlagen geben. Zuvor hatten die Füchse gegen den tschechischen Extraligisten HBC Strakonice deutlich mit 25:19 gewonnen.
Rainer Taubald
13:31 Uhr
1 min.
Handball-Regionspokal: Vogtlandderby steigt in Klingenthal
Symbolfoto: Pixabay
Die Vereine der Region starten mit Pokalspielen in die neue Saison. Zunächst sind die Teams der SG Oberland dran.
HV 90 Klingenthal e.V.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel