Rodewischer Handballwölfe feiern 25 Jahre mit spannendem Turnier und bringen eine zweite Mannschaft auf den Weg

Auerbach
Die Göltzschtalhalle wurde am Wochenende zum Treffpunkt für fünf Vereine aus der Region. Am Ende setzte sich der HC Einheit II durch. Es gab aber auch Überraschungen.
25 Jahre Rodewischer Handballwölfe – dieses Jubiläum wurde am Samstag in der Göltzschtalhalle mit einem spannenden Turnier gefeiert. Eingeladen waren Vereine, denen man seit der Gründung in zahlreichen Pflicht-, Freundschafts- oder Turnierspielen schon gegenüberstand. Bevor es allerdings los ging, wurde Präsident Knut Merz eine Urkunde und...
