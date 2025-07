Rodewischer Schachmiezen starten gegen zwei Neulinge

Für die Vogtländerinnen beginnt die neue Saison in der 1. Bundesliga Mitte September in Bad Königshofen. Zudem meldet der Verein eine Rochade am Spitzenbrett.

Die Rodewischer Schachmiezen stellen das dienstälteste Team in der 1. Schach-Bundesliga. In ihre 32. Spielzeit in der stärksten Liga der Welt starten die Rodewischerinnen am Wochenende 20./21. September mit einer Doppelrunde in Bad Königshofen. Dort treffen sie auf die beiden Aufsteiger Chemnitzer SC Aufbau und SC Kreuzberg. Ein... Die Rodewischer Schachmiezen stellen das dienstälteste Team in der 1. Schach-Bundesliga. In ihre 32. Spielzeit in der stärksten Liga der Welt starten die Rodewischerinnen am Wochenende 20./21. September mit einer Doppelrunde in Bad Königshofen. Dort treffen sie auf die beiden Aufsteiger Chemnitzer SC Aufbau und SC Kreuzberg. Ein...