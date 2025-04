Rollstuhltischtennis: Erstmals werden in Erlbach Spiele der Regionalliga ausgetragen

Am Samstag ab 10 Uhr findet in der dortigen Sporthalle der dritte Spieltag statt. Die Vogtländer treffen dabei auf Teams aus Halle, Dresden und Plattling.

Premiere für die Erlbacher Tischtennisspieler: Am Samstag ab 10 Uhr sind sie in heimischer Halle erstmals Gastgeber für einen Wettkampf in der Rollstuhl-Regionalliga. Hier stellen die Vogtländer in dieser Saison erstmals ein Team. Und das sehr erfolgreich: Denn das einheimische Duo André Czinkewitz und Jiri Sucharda ist aktuell unbesiegter...