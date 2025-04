Schach-Regionalliga: Rodewisch II verpasst hauchdünn den Sprung in die 2. Bundesliga

Mit 3,5:0,5 hat die Schachmiezen-Reserve das letzte Saisonspiel gegen den SC Leipzig-Lindenau II gewonnen. Zum Aufstieg fehlte den Vogtländerinnen am Ende ein halber Brettpunkt.

Die zweite Mannschaft der Rodewischer Schachmiezen hat den Aufstieg in die 2. Bundesliga nur ganz knapp verpasst. Das letzte Saisonspiel entschieden die Vogtländerinnen am Sonntag gegen den SC Leipzig-Lindenau mit 3,5:0,5 für sich. Heike Sandner, Colette Phenn und Angie Geißler gewannen ihre Partien, Andrea Hafenstein spielte am Spitzenbrett...