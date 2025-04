Schießen: Altmeister aus Oelsnitzer Ortsteil hat das beste Zielwasser getrunken

Der 4. Sternquell-Wanderpokal der vogtländischen Pistolenschützen für Mannschaften machte sich auf den Weg nach Falkenstein. Der beste Einzelstarter heißt Thomas Schirmer.

In Oelsnitz sind jetzt die Sieger der vierten Auflage des Schießens um den Sternquell-Wanderpokal geehrt worden. Insgesamt 46 Schützen aus sieben vogtländischen Vereinen hatten sich an dem in Oelsnitz und Falkenstein ausgetragenen Doppelwettkampf beteiligt. Geschossen wurde mit Großkaliberpistole oder -revolver. 40 Schuss musste jeder Schütze...