Simpson-Duo fährt aufs Podest

Die beiden Plauener Philipp Groß und Eric Taubner haben in der SimpsonGP-Meisterschaft in der Klasse Pit-Stock-165 in der Gesamtwertung Silber und Bronze gewonnen. Dabei hatte Groß mit neun Podestplätzen und 202 Punkten die Nase vorn und wurde Vizemeister. Taubner brachte es im Saisonverlauf auf zwei Podestplatzierungen und...