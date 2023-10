Sorgt Merkur erneut für ein Spektakel?

In der Fußball-Landesklasse steht am Sonntag ein Vogtlandderby an. Der Fünfte aus Oelsnitz erwartet den Vierten VfB Auerbach II.

Es könnte wieder ein Spektakel geben, wenn Merkur Oelsnitz (13 Punkte/Platz 5) am Sonntag in der Fußball-Landesklasse den VfB Auerbach II (14 Punkte/Platz 4) empfängt. In den bisherigen sieben Spielen mit Oelsnitzer Beteiligung fielen bei einem Torverhältnis von 28:16 im Durchschnitt über sechs Tore pro Partie. Dazu befinden... Es könnte wieder ein Spektakel geben, wenn Merkur Oelsnitz (13 Punkte/Platz 5) am Sonntag in der Fußball-Landesklasse den VfB Auerbach II (14 Punkte/Platz 4) empfängt. In den bisherigen sieben Spielen mit Oelsnitzer Beteiligung fielen bei einem Torverhältnis von 28:16 im Durchschnitt über sechs Tore pro Partie. Dazu befinden...