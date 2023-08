Spitzenspiel steigt in Falkenstein

Fußball-Vogtlandklasse: Bau Weischlitz zu Gast

Die Fußball-Vogtlandklasse startet an diesem Wochenende in ihre 13. Saison. Ein absoluter Favorit ist nicht in Sicht. Ein besonderer Außenseiter ebenso nicht. Mit dem SV Schreiersgrün von oben sowie den Aufsteigern FSV Ellefeld und Leubnitzer SV mischt ein Trio mit, welches im VFV zum ersten Mal einen Spielklassenwechsel vollzog.