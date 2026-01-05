Sportschießen: Zweitligameister kommt erstmals aus Oelsnitz

Die 1. Bürgerliche Schützengilde hat mit zwei Siegen zum Abschluss der Wettkampfserie der 2. Luftpistolen-Bundesliga noch den 1. Platz erkämpft. Nun geht es für die Vogtländer sogar um den Aufstieg in Liga 1.

Ein Fernduell um den Titel haben sich am letzten Wettkampftag der 2. Luftpistolen-Bundesliga die 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz und die Schützengilde Frankfurt/Oder geliefert. Die Ausgangslage: Frankfurt ging als Tabellenführer in die finalen Begegnungen, Oelsnitz lauerte als Zweiter und war auf einen Ausrutscher der Oderstädter...