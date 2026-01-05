MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Oelsnitzer Meistermannschaft: (von links) Henry Hirte, Lukas Naujoks, Sportchef Aron Fläschendräger, Yannic Grießbach, Ronny Stephan und Kristian Borschke.
Die Oelsnitzer Meistermannschaft: (von links) Henry Hirte, Lukas Naujoks, Sportchef Aron Fläschendräger, Yannic Grießbach, Ronny Stephan und Kristian Borschke. Bild: Björn Fläschendräger
Die Oelsnitzer Meistermannschaft: (von links) Henry Hirte, Lukas Naujoks, Sportchef Aron Fläschendräger, Yannic Grießbach, Ronny Stephan und Kristian Borschke.
Die Oelsnitzer Meistermannschaft: (von links) Henry Hirte, Lukas Naujoks, Sportchef Aron Fläschendräger, Yannic Grießbach, Ronny Stephan und Kristian Borschke. Bild: Björn Fläschendräger
Oberes Vogtland
Sportschießen: Zweitligameister kommt erstmals aus Oelsnitz
Von Björn Fläschendräger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 1. Bürgerliche Schützengilde hat mit zwei Siegen zum Abschluss der Wettkampfserie der 2. Luftpistolen-Bundesliga noch den 1. Platz erkämpft. Nun geht es für die Vogtländer sogar um den Aufstieg in Liga 1.

Ein Fernduell um den Titel haben sich am letzten Wettkampftag der 2. Luftpistolen-Bundesliga die 1. Bürgerliche Schützengilde zu Oelsnitz und die Schützengilde Frankfurt/Oder geliefert. Die Ausgangslage: Frankfurt ging als Tabellenführer in die finalen Begegnungen, Oelsnitz lauerte als Zweiter und war auf einen Ausrutscher der Oderstädter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
03.11.2025
2 min.
Oelsnitzer Gildeschützen melden sich mit Doppelsieg eindrucksvoll zurück
Die Oelsnitzer Kristian Borschke, Aron Fläschendräger, Lukas Naujoks, Leonard Lieb, Anneliese Falkenberg und Yannic Grießbach (von links) schossen am Sonntag einen Doppelsieg heraus.
Der zweite Wettkampftag der 2. Luftpistolen-Bundesliga bringt zwei klare Erfolge. Damit ist die Wiedergutmachung nach der Auftaktniederlage gelungen.
Björn Fläschendräger
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
02.12.2025
2 min.
Sportschießen: Schützen aus Oelsnitz ohne Niederlage zum Jahresabschluss
Das Oelsnitzer Zweitligateam mit Yannic Grießbach, Ronny Stephan, Henry Hirte, Dirk Löffler, Leonard Lieb und Sportchef Aron Fläschendräger (von links).
Die erste Mannschaft schafft mit einem Doppelsieg den Sprung auf Tabellenplatz 2, die zweite Vertretung verteidigt mit zwei Erfolgen die Spitzenposition.
Björn Fläschendräger
Mehr Artikel