Starke Anfangsphase der Oelsnitzer und effektive Syrauer in der zweiten Halbzeit: So lief das Vogtlandderby in der Fußball-Sachsenklasse

Plauen
Mit 2:0 hat sich der gastgebende SC Syrau gegen Merkur Oelsnitz durchgesetzt. Wieso der Erfolg der Drachen am Samstag auch etwas glücklich war und wie Max Rudisch zum Spieler des Spiels wurde.
Obwohl Merkur Oelsnitz vor den mehr als 150 Zuschauern am Samstag im Derby der Fußball-Sachsenklasse gegen den SC Syrau in der Anfangsphase gleich drei Hochkaräter hatte, blieb den Gästen ein Tor verwehrt: So scheiterte Toni Döge mit seinem Lupfer an Syraus Torhüter Stefan Zoephel, dann setzte er seinen Abschluss an die Latte und schließlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.