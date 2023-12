Stöckigter erkämpft sich Silbermedaille

Das traditionelle Weihnachtsturnier der Bankdrücker ist für die Kraftsportler sachsenweit der letzte Wettkampf in diesem Jahr gewesen. Die vielen Zuschauer in der Eibauer Gewichtheber-Halle spornte die Athleten am Samstag zu tollen Leistungen an. Uwe Reinhardt von den Kraftsportfreunden Stöckigt drückte in der Altersklasse über...