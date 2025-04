Stöckigter Kraftsportfreunde verpassen knapp das Podest

Mit zwei Teams sind die starken Männer aus dem Vogtland bei der Erzgebirgsliga in Lauter angetreten. Den Bronzeplatz haben sie diesmal hauchdünn nicht erreicht.

Sieben Teams aus dem Erzgebirge und dem Vogtland sind am Samstag bei der Erzgebirgsliga im Mannschaftsbankdrücken an den Start gegangen. Die Kraftsportfreunde Stöckigt waren mit zwei Teams dabei. Für Stöckigt I drückte Steffen Seidel sehr starke 180 kg von der Brust. Arne Petzold brachte sehr gute 137,5 kg in die Wertung. Andreas grimm...