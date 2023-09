Stundenlaufserie geht am Freitag zu Ende

Mit dem vierten und letzten Durchgang geht am Freitag die diesjährige Stundenlaufserie im Sport- und Freizeitpark Falkenstein zu Ende. Im Anschluss werden bei der Siegerehrung die Besten der Gesamtwertung ausgezeichnet. Für den Einzug in diese ist die Teilnahme an mindestens drei Läufen nötig. Für diejenigen, die an allen...