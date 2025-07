SV Grünbach lädt zum Kirmeslauf

Nach einem Monat Pause gibt es im August gleich mehrere Angebote für die vogtländischen Lauffans. Für den Auftakt sorgt am Sonntag der Kirmeslauf.

Noch bis Freitag, 23 Uhr, können sich Interessierte für den Kirmeslauf des SV Grünbach anmelden, der am Sonntag um 10 Uhr an der Skihütte (Muldenberger Straße) gestartet wird und Bestandteil des Moosmanncups ist. Die Meldung mit Name, Vorname, Geburtsjahr, Telefonnummer und Verein soll per Mail an [email protected] erfolgen....