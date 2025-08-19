Taltitzer Sportfest: Tischtennisspieler feiern Jubiläum, Dartsspieler kommen neu hinzu

Einiges los ist im Laufe der Woche beim Sportfest im Oelsnitzer Ortsteil. Zwei Sportarten stehen im Vordergrund. Und auch einige Ehrungen.

Beim Sportfest des TSV Taltitz wird diese Woche auch das Jubiläum „50 Jahre Tischtennis“ gefeiert. Zwei Turniere stehen auf dem Plan. Am Donnerstag ab 17.30 Uhr sind Aktive an der Platte, auch verdiente Taltitzer werden zuvor geehrt. Am Freitag spielen ab 16 Uhr nichtaktive Kinder und Jugendliche, ab 18 Uhr Frauen und Männer. Eine...