Tennis-Sachsenpokal: Oelsnitzer fliegen nach knapper Niederlage raus

Mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den TC Frankenberg haben sich die Tennis-Männer des TSV Oelsnitz am Dienstagabend gleich zum Auftakt aus der Hauptrunde des Sachsenpokalwettbewerbs verabschiedet. Gegen die jüngere und in ihren Ligen höherklassig spielende Konkurrenz standen die Oelsnitzer Gastgeber in beiden Einzelspielen auf verlorenem...