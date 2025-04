Tischtennis: Muldenhammer hält gegen Tabellenführer gut mit

In der 2. Bezirksliga unterlag das Schlusslicht am vorletzten Spieltag beim Erstplatzierten SG Vielau mit 5:10.

In der 2. Bezirksliga haben die Tischtennisspieler des SV Muldenhammer am Sonntag beim Tabellenführer SG Vielau einen guten Kampf geliefert und 5:10 verloren. Einen Punkt holten die Gäste aus den Doppeln durch das Duo Raithel/Brosda. Raithel setzte sich auch im Einzel durch, die weiteren Spiele der ersten Runde gingen an die Hausherren. Die...