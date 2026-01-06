MENÜ
Das Foto vom November 2025 zeigt Sedat Gören beim Auswärtsspiel des VFC Plauen in Auerbach.
Das Foto vom November 2025 zeigt Sedat Gören beim Auswärtsspiel des VFC Plauen in Auerbach. Bild: Joachim Thoß
Plauen
Trainerwechsel beim VFC Plauen? Was dafür und was dagegen spricht
Von Monty Gräßler
Beim Fußball-Oberligisten aus dem Vogtland sind die Tage von Sedat Gören offenbar gezählt. Der Präsident vermeidet eine klare Aussage. Die „Freie Presse“ liefert eine Analyse der aktuellen Situation.

Die Rückrundenvorbereitung des VFC Plauen beginnt mit einer spannenden Frage: Wer steht am Samstag beim Zwickauer Hallenmasters beim vogtländischen Fußball-Oberligisten hinter der Bande beziehungsweise beim ersten Nachholspiel am 31. Januar in Grimma an der Seitenlinie? Nach Informationen der „Freien Presse“ denken die Plauener...
