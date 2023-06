Treuener sind rundum zufrieden

Mit der Sonne um die Wette gestrahlt haben am Samstag beim 26. Vogtlandmeeting in Treuen insgesamt 244 Leichtathleten, die sich zum Saisonauftakt vor rammelvollen Zuschauerrängen in ihren Disziplinen beachtlich präsentiert haben. Gesamtleiter Uwe Löwe, Vereinsvorsitzender des Treuener LV, war rundum zufrieden: "Wir haben von allen...