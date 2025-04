Treuener Stadtmeisterschaften im Straßenlauf gehen in die 32. Auflage

Für das Traditionsevent haben in diesem Jahr schon 221 Teilnehmer gemeldet. Dies sei ungefähr vergleichbar mit dem Vorjahr. Nachmeldungen sind noch möglich.

Der Treuener Leichtathletikverein trägt am Samstag bereits zum 32. Mal seine Stadtmeisterschaften im Straßenlauf aus. „Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben 221 Teilnehmer gemeldet“, sagte TLV-Vorstandsmitglied Steffen Enderlein. Dies wären ungefähr so viele wie im vergangenen Jahr. Der Start ist am Kulturzentrum an der Walter Rathenau Straße....