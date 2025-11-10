Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Merkurs Luis Weiland (rechts) erzielte die 1:0-Führung. Bild: Bernd Genßen
Merkurs Luis Weiland (rechts) erzielte die 1:0-Führung. Bild: Bernd Genßen
Oberes Vogtland
Trotz bösem Foul am Vortag: Der Jüngste entscheidet das Spiel für Merkur Oelsnitz
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 2:0 haben die Männer von Trainer Kenny Häußler am Sonntag in der Fußball-Sachsenklasse den FC Stollberg besiegt und bleiben Tabellenfünfter. Ein 17-Jähriger erzielte dabei seinen ersten Punktspieltreffer im heimischen Stadion.

Trotz Nieselregen und Kälte schien für die Oelsnitzer Merkur-Fußballer am Sonntagnachmittag irgendwie die Sonne. Mit 2:0 hatten sie ihr Heimspiel gegen den FC Stollberg gewonnen und Platz 5 verteidigt. Einer freute sich eher innerlich, obwohl er Grund zum jubeln gehabt hätte. Der erst 17-jährige Tobias Zöphel machte mit dem 2:0 – seinem...
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Zwei Punkte futsch – Merkur Oelsnitz gibt dreimal die Führung aus der Hand
Zwei Zugänge machten die Merkur-Tore beim 3:3: Tobias Zöphel (links) und Toni Döge.
In der vierten Nachspielminute kassierten die Vogtländer am Sonntag trotz Überzahl noch ein 3:3 beim VfB Fortuna Chemnitz II. Trotzdem rücken sie auf Platz 6 vor.
Steffen Windisch
26.10.2025
3 min.
Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz schlägt Meerane – dank „Triple-Toni“!
Merkurs 1:0 durch Toni Döge (Nummer 27). Die Meeraner Stephan Quietzsch, Simon Boguslawski und Yannick Linnemann (von links) können nur hinterherschauen.
Am Sonntag haben die Vogtländer ihr Heimspiel gegen die Westsachsen 3:1 gewonnen und Platz 5 erreicht. Ihr Top-Stürmer traf dabei dreifach, bekam aber einen sonnenklaren Strafstoß nicht.
Thomas Gräf
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
Mehr Artikel