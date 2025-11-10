Trotz bösem Foul am Vortag: Der Jüngste entscheidet das Spiel für Merkur Oelsnitz

Oberes Vogtland
Mit 2:0 haben die Männer von Trainer Kenny Häußler am Sonntag in der Fußball-Sachsenklasse den FC Stollberg besiegt und bleiben Tabellenfünfter. Ein 17-Jähriger erzielte dabei seinen ersten Punktspieltreffer im heimischen Stadion.
Trotz Nieselregen und Kälte schien für die Oelsnitzer Merkur-Fußballer am Sonntagnachmittag irgendwie die Sonne. Mit 2:0 hatten sie ihr Heimspiel gegen den FC Stollberg gewonnen und Platz 5 verteidigt. Einer freute sich eher innerlich, obwohl er Grund zum jubeln gehabt hätte. Der erst 17-jährige Tobias Zöphel machte mit dem 2:0 – seinem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.