Über Reichenbach auf den WM-Thron: Warum das Vogtland im Buch von Ultraläufer Florian Reus eine besondere Rolle spielt

Reichenbach
Der Würzburger blickt zehn Jahre nach seinem größten Erfolg auf die Höhepunkte seiner Karriere zurück. Er schildert dabei auch ein Schlüsselerlebnis im Neubaugebiet der Neuberinstadt.
Reichliche zwei Jahre nach seiner letzten Austragung im Juli 2023 hat der Reichenbacher 24-Stunden-Lauf jetzt nochmal eine ganz besondere öffentliche Erwähnung gefunden. Mit Florian Reus aus Würzburg berichtet einer der erfolgreichsten Ultraläufer Deutschlands in seinem gerade erschienenen Buch „Ein Jahr aus meinem Leben“ von besonderen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.