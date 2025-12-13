MENÜ
  • Über Reichenbach auf den WM-Thron: Warum das Vogtland im Buch von Ultraläufer Florian Reus eine besondere Rolle spielt

Ultraläufer, Winzer und jetzt auch Autor: Florian Reus aus Würzburg unternimmt in seinem Buch einen unterhaltsamen Abstecher nach Reichenbach.
Ultraläufer, Winzer und jetzt auch Autor: Florian Reus aus Würzburg unternimmt in seinem Buch einen unterhaltsamen Abstecher nach Reichenbach.
Reichenbach
Über Reichenbach auf den WM-Thron: Warum das Vogtland im Buch von Ultraläufer Florian Reus eine besondere Rolle spielt
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Würzburger blickt zehn Jahre nach seinem größten Erfolg auf die Höhepunkte seiner Karriere zurück. Er schildert dabei auch ein Schlüsselerlebnis im Neubaugebiet der Neuberinstadt.

Reichliche zwei Jahre nach seiner letzten Austragung im Juli 2023 hat der Reichenbacher 24-Stunden-Lauf jetzt nochmal eine ganz besondere öffentliche Erwähnung gefunden. Mit Florian Reus aus Würzburg berichtet einer der erfolgreichsten Ultraläufer Deutschlands in seinem gerade erschienenen Buch „Ein Jahr aus meinem Leben“ von besonderen...
